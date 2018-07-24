Конституционный суд обязал индексировать долги с учетом роста потребительских цен

Конституционный суд (КС) России признал не соответствующей конституции норму Гражданского процессуального кодекса (ГПК) РФ об индексации взыскиваемых в судебном порядке денежных средств. Об этом говорится в материалах КС.



Теперь суды до разработки новых критериев индексации обязаны руководствоваться данными Росстата о динамике потребительских цен.



Согласно статистике ФССП, в 2017 году по решениям судов общей юрисдикции подлежала взысканию сумма в 6,073 трлн руб., из которых в реальности было взыскано лишь 323,6 млрд руб., или 5,3%, передает "Коммерсант".

Нижняя оценка влияния принятого КС решения составляет 230 млрд руб. Именно столько составила бы индексация сумм всех неисполненных на конец 2017 года решений судов общей юрисдикции при инфляции в 4%.



Ранее глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов предложил запретить должникам по алиментам сдавать на права.