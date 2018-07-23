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В России должникам по алиментам могут запретить сдавать на права

19:58, 23.07.2018
В России должникам по алиментам могут запретить сдавать на права
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В настоящее время идет разработка законопроекта, запрещающего допускать должников по алиментам к сдаче экзамена на водительские права. Об этом сообщил глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.

«Зачем ты идешь обучаться, если у тебя нет потенциальной возможности приобрести машину, если ты должник? Пока не погасишь долг, будь добр, ходи пешком или экономь деньги и езди общественным транспортом», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Аристов предложил обязать работодателей информировать службу приставов о приеме на работу должника.

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