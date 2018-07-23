В России должникам по алиментам могут запретить сдавать на права

В настоящее время идет разработка законопроекта, запрещающего допускать должников по алиментам к сдаче экзамена на водительские права. Об этом сообщил глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.



«Зачем ты идешь обучаться, если у тебя нет потенциальной возможности приобрести машину, если ты должник? Пока не погасишь долг, будь добр, ходи пешком или экономь деньги и езди общественным транспортом», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Аристов предложил обязать работодателей информировать службу приставов о приеме на работу должника.