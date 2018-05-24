Авиакомпания Nordwind Airlines с 1 июня запустит рейс Казань — Ташкент

Авиакомпания Nordwind Airlines 1 июня открывает новый рейс Казань — Ташкент. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Казань».

Регулярные полеты будут выполняться на 220-местных лайнерах Airbus A321. В пятницу воздушное судно вылетит из Казани в 18.05 и прибудет в столицу Республики Узбекистан в 23.15. Перелет в обратном направлении начнется в 01.40 следующего дня с посадкой в Казани в 03.05.

«Для каждого из аэропортов указано местное время. В расписание могут быть внесены изменения», — уточнили в пресс-службе казанского аэропорта.

Напомним, что в конце апреля авиакомпания «Белавиа» запустила рейс Казань — Минск.