Экс-глава Дагестана будет представлять Россию в Организации Исламского сотрудничества — СМИ

Экс-глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов в ближайшие недели будет представлять нашу страну в Организации Исламского сотрудничества.

Известно, что инициатива нового назначения исходила от самого Абдулатипова, а согласование его кандидатуры якобы уже прошло на самом высоком уровне, передают "Махачкалинские Известия" со ссылкой на источник.

Напомним, в июне СМИ сообщили, что в Москве задержали Раджаба Абдулатипова — брата Рамазана Абдулатипова. Он якобы подозревается в совершении тяжкого преступления. Эту информацию опроверг бывший руководитель Дагестана, заявив, что брат находится с ним на отдыхе в Горном Алтае.