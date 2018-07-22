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Экс-глава Дагестана будет представлять Россию в Организации Исламского сотрудничества — СМИ

14:29, 22.07.2018
Экс-глава Дагестана будет представлять Россию в Организации Исламского сотрудничества — СМИ
Фото: kremlin.ru

Экс-глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов в ближайшие недели будет представлять нашу страну в Организации Исламского сотрудничества.

Известно, что инициатива нового назначения исходила от самого Абдулатипова, а согласование его кандидатуры якобы уже прошло на самом высоком уровне, передают "Махачкалинские Известия" со ссылкой на источник.

Напомним, в июне СМИ сообщили, что в Москве задержали Раджаба Абдулатипова — брата Рамазана Абдулатипова. Он якобы подозревается в совершении тяжкого преступления. Эту информацию опроверг бывший руководитель Дагестана, заявив, что брат находится с ним на отдыхе в Горном Алтае.

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