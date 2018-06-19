Брата экс-главы Дагестана задержали в аэропорту Москвы
Сотрудники ФСБ в Москве задержали Раджаба Абдулатипова — брата бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.
По словам источника "Интерфакса", Раджаб Абдулатипов задержан по подозрению в совершении тяжкого преступления. Его поймали при попытке покинуть территорию России.
В рамках расследования какого дела задержан Абдулатипов пока не известно. Сейчас он находится в Главном управлении СК России на допросе.
Абдулатипов с 2006 по 2016 годы являлся руководителем управления ФМС России по Дагестану, затем стал депутатом Народного собрания республики.
Напомним, что в Дагестане проходит масштабная антикоррупционная чистка. В феврале обыски прошли в кабинете врио министра архитектуры, строительства и ЖКХ Дагестана Ибрагима Казибекова.Происшествия
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