Брата экс-главы Дагестана задержали в аэропорту Москвы

Сотрудники ФСБ в Москве задержали Раджаба Абдулатипова — брата бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.

По словам источника "Интерфакса", Раджаб Абдулатипов задержан по подозрению в совершении тяжкого преступления. Его поймали при попытке покинуть территорию России.

В рамках расследования какого дела задержан Абдулатипов пока не известно. Сейчас он находится в Главном управлении СК России на допросе.

Абдулатипов с 2006 по 2016 годы являлся руководителем управления ФМС России по Дагестану, затем стал депутатом Народного собрания республики.

Напомним, что в Дагестане проходит масштабная антикоррупционная чистка. В феврале обыски прошли в кабинете врио министра архитектуры, строительства и ЖКХ Дагестана Ибрагима Казибекова.