Бывший глава Дагестана опроверг сообщения СМИ о задержании брата

Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов опроверг сообщения СМИ о задержании правоохранительными органами его брата Раджаба Абдулатипова.

«Очень много людей, которые мстят за наведение порядка в республике, за освобождение от должностей и так далее. И такие люди будут еще. Ничего хорошего без последствий не остается», — цитирует его ТАСС.

Рамазан Абдулатипов отметил, что он и его брат вместе находятся на отдыхе в Горном Алтае.

«Брат со мной, в Горном Алтае, мы здесь уже несколько дней, изучаем среду обитания горцев, отдыхаем и так далее», — заключил он.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве задержали Раджаба Абдулатипова — брата бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Он якобы подозревается в совершении тяжкого преступления. Его поймали при попытке покинуть территорию России.

Раджаб Абдулатипов с 2006 по 2016 годы являлся руководителем управления ФМС России по Дагестану, затем стал депутатом Народного собрания республики.