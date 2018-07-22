Во Франции заявили о начале торговой войны между ЕС и США

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил о фактическом начале торговой войны между США и Европой.



«Все в „группе двадцати“ понимают, что торговая война — реальность и здесь есть риск для мирового роста», — цитирует Reuters Ле Мэра. Министр также заявил, что США должны сделать первый шаг к диалогу, без которого еврокомиссия не может сформулировать свои предложения.

Напомним, президент США Дональд Трамп утвердил введение новых пошлин на китайские товары на сумму около $50 млрд. Китай обвинил США в развязывании крупнейшей торговой войны и ввел ответные пошлины на 818 американских товаров на $34 млрд.