UC Rusal передал в минфин США план вывода компании из-под санкций

Министерство финансов США получило от UC Rusal план вывода компании из-под санкций.

В министерстве подтвердили, что компания обратилась по поводу удаления из санкционного списка. Однако какие предложения содержатся в плане не указали. По словам представителя минфина, у них нет цели «убрать UC Rusal из бизнеса», поскольку компания играет важную роль на мировом рынке алюминия. «Возможно, мы сможем найти приемлемое решение, это наша цель», — цитирует министра финансов США Стивена Мнучина «Интерфакс».

Напомним, UC Rusal вместе со своим основным владельцем Олегом Дерипаской в апреле попала под американские санкции. Правительство РФ планирует поддержать попавшую под санкции российскую алюминиевую компанию за счет стимулирования внутреннего спроса на этот металл в 2,5 раза.