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UC Rusal передал в минфин США план вывода компании из-под санкций

12:29, 21.07.2018 1

Министерство финансов США получило от UC Rusal план вывода компании из-под санкций.

В министерстве подтвердили, что компания обратилась по поводу удаления из санкционного списка. Однако какие предложения содержатся в плане не указали. По словам представителя минфина, у них нет цели «убрать UC Rusal из бизнеса», поскольку компания играет важную роль на мировом рынке алюминия. «Возможно, мы сможем найти приемлемое решение, это наша цель», — цитирует министра финансов США Стивена Мнучина «Интерфакс».

Напомним, UC Rusal вместе со своим основным владельцем Олегом Дерипаской в апреле попала под американские санкции. Правительство РФ планирует поддержать попавшую под санкции российскую алюминиевую компанию за счет стимулирования внутреннего спроса на этот металл в 2,5 раза.

БизнесОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:48
    Русская компания запросила помощь у американского правительства? Американское правительство окажет эту помощь... они не хотят убрать своих подданных из бизнеса - обязательно помогут, снимут наказание - в обмен на преданную службу Америке на территории России - все работники Русала могут стать гражданами США...
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