В России ограничат импорт алюминия для поддержки Rusal Дерипаски — СМИ

Правительство планирует поддержать попавшую под санкции российскую алюминиевую компанию за счет стимулирования внутреннего спроса на этот металл в 2,5 раза.

Российское правительство утвердило «дорожную карту» по развитию алюминиевой промышленности в стране до 2023 года? сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Программа направлена на увеличение внутреннего спроса на алюминий в России и необходима единственному производителю первичного алюминия в стране — компании UC Rusal. При этом ряд положений утвержденной на совещании Козака дорожной карты, по информации газеты, направлен на прямое ограничение и снижение импорта.

К 15 октября, согласно документу, участники встречи (Козак, чиновники и представители Rusal) предложили подготовить и внести в правительство инициативу по увеличению ввозных пошлин на алюминиевую продукцию выше уровня связывания ВТО. В настоящий момент эти тарифы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составляют 5—15%.

Напомним, UC Rusal вместе со своим основным владельцем Олегом Дерипаской в апреле попала под американские санкции.