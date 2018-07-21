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Неизвестные обстреляли патруль ДПС в Дагестане и убили двух полицейских

02:36, 21.07.2018
Неизвестные обстреляли патруль ДПС в Дагестане и убили двух полицейских
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Дагестане двое полицейских погибли во время обстрела патруля ДПС. Еще один получил ранения и был госпитализирован.

Отмечается, что неизвестные напали на инспекторов вечером 20 июля. Они открыли огонь по машине, в которой находились трое сотрудников ДПС. Злоумышленники скрылись. МВД ищет нападавших, в республике ввели план «Сирена», передает «РИА Новости».

Напомним, ранее в Оренбуржье местный житель обстрелял отделение банка из пневматического оружия.

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