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В Оренбуржье местный житель обстрелял отделение банка из пневматического оружия

15:40, 11.04.2018
В Оренбуржье местный житель обстрелял отделение банка из пневматического оружия
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Житель Оренбургской области обстрелял здание банка в селе Северное. Он легко ранил случайного прохожего.

Полиция задержала 25-летнего мужчину, который подозревается в стрельбе. При нем был обнаружен пневматический пистолет, сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области.

По данным полиции, подозреваемый ночью, проезжая в качестве пассажира в автомобиле Lada Priora, сделал несколько выстрелов «из хулиганских побуждений». В результате он повредил дверь и окно отделения банка. Также причинил легкий вред здоровью 23-летнего прохожего.

Теперь ему грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей или лишение свободы до 5 лет по статье УК РФ «Хулиганство».

Происшествия
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