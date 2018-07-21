Фонд ОМС попросил у правительства дополнительные 416 миллиардов рублей — СМИ

Фонд обязательного медицинского страхования попросил у правительства 416 млрд руб. для реализации майских указов в 2019–2021 годах.

Отмечается, что помимо запланированных трат в размере 531 млрд руб., фонд планирует дополнительно запросить деньги у государства, большая часть из которых пойдет на повышение зарплаты врачам. На эти цели планируют потратить 383,6 млрд рублей до 2020 года, передает "РБК".

Напомним, 7 мая Владимир Путин вступил в должность президента РФ и подписал новый «майский указ» — документ, который определяет ключевые задачи на период 2018—2024 годов. За это время Россия необходимо вдвое снизить уровень бедности, обеспечить ускоренный рост пенсий и стабильное увеличение реальных доходов граждан.