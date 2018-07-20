Минобрнауки РТ объяснило получение «концлагерем в Казани» лицензии

Реабилитационный центр для трудных подростков «Символ жизни» для получения образовательной лицензии был проверен Минобрнауки РТ на наличие положительного санитарно-эпидемиологического, противопожарного заключений, материально-технической базы, наличие законного основания для зданий (строений) для ведения деятельности, наличие образовательной программы.

Об этом сообщает «Вечерняя Казань» со ссылкой на ответ ведомства, там подчеркнули, что «Символ жизни» создан частными структурами и неподведомствен министерству.

Ранее в Татарстане возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства по факту издевательств над подростком в реабилитационном центре. Жительница Москвы пожаловалась, что в сентябре 2017 года в реабилитационном центре ООО «Символ жизни» в городе Казани ее 14-летний сын пытался покончить с собой.

По версии следствия, женщина поместила сына в реабилитационный центр на полтора года. Со слов мальчика, во время пребывания в учреждении он подвергался разного рода издевательствам со стороны сотрудников, что и толкнуло его на этот поступок.