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В Татарстане возбудили уголовное дело после жалобы матери подростка на «концлагерь в Казани»

11:59, 19.07.2018
В Татарстане возбудили уголовное дело после жалобы матери подростка на «концлагерь в Казани»
Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В Татарстане возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства по факту издевательств над подростком в реабилитационном центре.

Жительница Москвы пожаловалась, что в сентябре 2017 года в реабилитационном центре ООО «Символ жизни» в городе Казани ее 14-летний сын пытался покончить с собой.

По версии следствия, женщина поместила сына в реабилитационный центр на полтора года. Со слов мальчика, во время пребывания в учреждении он подвергался разного рода издевательствам со стороны сотрудников, что и толкнуло его на этот поступок.

«В настоящее время в реабилитационном центре проведена выемка предметов и документов, которая показала, что в его деятельности, возможно, имеются нарушения действующего законодательства», — говорится в сообщении СУ СКР по Татарстану.

Отмечается, что также проведено медицинское освидетельствование всех несовершеннолетних, находившихся в реабилитационном центре. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Татарстан
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