В Казани приостановят движение автобусов из-за крестного хода

В Казани 21 июля во время проведения крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери временно приостановят движение автобусов по улицам Кремлевской, Батурина и Большой Красной.



Изменения затронут маршруты №22, 28, 28а, 70, 89, говорится в сообщении мэрии города. Движение автобусов будет приостановлено с 10.30 до 13.00.

Напомним, в связи с проведением крестного хода в столице Татарстана также будет ограничено движение и стоянка транспорта. Шествие с образом пройдет от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви.