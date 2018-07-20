Центробанк отозвал лицензию у «Тагилбанка»

Банк России отозвал с 20 июля лицензию на осуществление банковских операций у АО «Тагилбанк».



«Объективное отражение стоимости указанных активов по требованию надзорного органа выявило ухудшение финансовых показателей банка, свидетельствующее о наличии в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению банкротства»,— говорится в сообщении регулятора.



Отмечается, что деятельность кредитной организации на протяжении длительного времени была убыточной из-за низкой эффективности использовавшейся бизнес-модели.

В банке назначена временная администрация. Отмечается, что ЦБ неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение вкладов населения.

Ранее Центробанк России отозвал лицензии у страховой компании «Диамант».