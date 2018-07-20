«Яндекс.Маркет» отключил возможность оплаты товаров на сайте из-за закона о товарных агрегаторах

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«Яндекс.Маркет» отключил возможность оплаты товаров на сайте. Таким образом сервис сможет избежать регулирования законом о товарных агрегаторах, который в третьем чтении приняла Госдума РФ.

Согласно поправкам, агрегатором информации о товарах и услугах признается программа, сайт или страница, которые одновременно дают возможность ознакомиться с предложением, заключить договор с продавцом и произвести предоплату. При этом, оплата со стороннего сайта под действие закона не попадает, передает «Коммерсантъ».

Отмечается, что сайты с оплатой теперь будут обязаны возмещать потребителю убытки, причиненные в результате предоставления неполной или недостоверной информации.

Ранее в Госдуме РФ исключили из текста законопроекта норму, которая допускала введение платежа за покупки товаров в зарубежных онлайн-магазинах.