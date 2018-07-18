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В Госдуме РФ отказались от введения пошлин на покупки в интернете

19:23, 18.07.2018
В Госдуме РФ отказались от введения пошлин на покупки в интернете
Фото: pixabay.com

В Госдуме РФ исключили из текста законопроекта норму, которая допускала введение платежа за покупки товаров в зарубежных онлайн-магазинах.

Не принятая норма предоставляла правительству РФ право устанавливать платеж в отношении товаров, приобретаемых физическими лицами в рамках международной электронной торговли, а также порядок и сроки его уплаты, сообщает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах предложили вместо таможенных пошлин облагать НДС. В связи с этим товары могут подорожать на 18%. Подобные меры должны обеспечить равные условия работы для российских и зарубежных торговых онлайн-площадок.

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