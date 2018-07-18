Путин поддержал распространение Fan ID на предстоящие массовые мероприятия

Президент РФ Владимир Путин назвал целесообразным распространение технологии Fan ID на предстоящие культурно-спортивные мероприятия.

«Мы вчера с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым) это обсуждали, это возможно и целесообразно. Будем делать», — сказал он в ответ на просьбу вице-премьера Ольги Голодец распространить технологию Fan ID на другие события.

Она напомнила, что в России скоро пройдут Универсиада в Красноярске и конкурс Чайковского. По ее мнению, применение этой технологии помогло бы принимать иностранных гостей, пишет ТАСС.

Ранее в нижнюю палату парламента внесли законопроект, согласно которому иностранные граждане смогут посещать Россию по паспортам болельщика (FAN ID) без виз до конца 2018 года.