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Путин поддержал распространение Fan ID на предстоящие массовые мероприятия

15:53, 18.07.2018
Путин поддержал распространение Fan ID на предстоящие массовые мероприятия
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент РФ Владимир Путин назвал целесообразным распространение технологии Fan ID на предстоящие культурно-спортивные мероприятия.

«Мы вчера с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым) это обсуждали, это возможно и целесообразно. Будем делать», — сказал он в ответ на просьбу вице-премьера Ольги Голодец распространить технологию Fan ID на другие события.

Она напомнила, что в России скоро пройдут Универсиада в Красноярске и конкурс Чайковского. По ее мнению, применение этой технологии помогло бы принимать иностранных гостей, пишет ТАСС.

Ранее в нижнюю палату парламента внесли законопроект, согласно которому иностранные граждане смогут посещать Россию по паспортам болельщика (FAN ID) без виз до конца 2018 года.

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