В Казани «Гринпис» проверит качество воздуха

«Гринпис России» оценит качество воздуха в восьми российских городах, в том числе и в Казани. Исследование будет проводиться с помощью 500 диффузионных трубок, которые выявляют концентрацию в воздухе диоксида азота.

«Диффузионные трубки мы раздаем в течение нескольких недель по восьми городам с помощью наших волонтеров. В середине августа мы эти трубки соберем, отправим в лабораторию на анализ и где-то в сентябре — октябре мы получим результаты, представим их в какой-то наглядной форме, так чтобы еще больше людей узнало о проблеме грязного воздуха, о ее причинах и о том, что можно сделать», — цитирует координатора исследовательских проектов организации Василия Яблокова «Эхо Москвы».

Ранее «Гринпис» посчитал достаточными усилия Казани, Уфы и Ижевска по борьбе с загрязнением воздуха.