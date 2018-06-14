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«Гринпис» посчитал достаточными усилия Казани, Уфы и Ижевска по борьбе с загрязнением воздуха

11:14, 14.06.2018
«Гринпис» посчитал достаточными усилия Казани, Уфы и Ижевска по борьбе с загрязнением воздуха
Фото: greenpeacerussia.carto.com/скриншот

«Гринпис» составил рейтинг российских городов с точки зрения мер по борьбе с загрязнением воздуха. Правильно подходят к проблеме в Уфе, Казани и Ижевске, считают в организации.

Эти города попали в «зеленую» группу рейтинга. Согласно сообщению «Гринписа», в эту группу попали города, «ответ которых демонстрировал, что администрация декларирует намерение двигаться в сторону «зеленой мобильности».

В регионах ПФО два города попали в «желтую» группу. Исследование организации показало, что в Самаре и Перми власти выступают с верными инициативами, но их недостаточно.

В «красную» группу попали города, власти которых недооценивают проблему, решают ее неправильно либо не стали отвечать «Гринпису». Среди таких городов Оренбург, Ульяновск, Пенза, Саратов, Саранск, Нижний Новгород, Чебоксары, Йошкар-Ола. Также в этом списке Новочебоксарск (Чувашия), Нефтекамск и Салават (Башкирия).

Общество БашкортостанУдмуртияТатарстан
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