Спортивным директором самарских «Крыльев» назначен Шикунов, ранее он обвинялся в растрате 34 млн рублей
Бывший вице-президент футбольного клуба «Ростов» Александр Шикунов назначен новым спортивным директором самарских «Крыльев Советов». Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Чемпионат».
На этом посту Шикунов сменит Зураба Циклаури, работавший в самарском клубе с 2011-го года.
Александр Шикунов известен тем, что занимая должность вице-президента «Ростова» в 2015-м году на него было возбуждено уголовное дело. Он подозревался в растрате бюджетных средств на сумму около 34 млн рублей.
Напомним, ранее «Крылья Советов» вышли в российскую Премьер-лигу, благодаря чему у клуба появится титульный спонсор.СпортФутбол
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