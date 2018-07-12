У футбольного клуба «Крылья Советов» появится титульный спонсор

В скором времени самарский футбольный клуб «Крылья Советов» заключит контракт с компанией, которая станет титульным спонсором команды.

Как рассказал финансовый директор «Крыльев Советов» Игорь Поваров в интервью сайту клуба, также сейчас достигнута договоренность о продлении договоров на новый сезон с рядом давних партнеров.

«Планируется подписание соглашений с новыми спонсорами. Сейчас их называть не буду, все можно будет узнать совсем скоро. Получается так, что клуб вступает в новый сезон с новым стадионом и новыми партнерами», — отметил Поваров.

Стоит отметить, что техническим партнером самарской команды с этого года станет германский бренд PUMA.

Напомним, на содержание «Самара Арены» будет ежегодно выделяться около 500 млн рублей.