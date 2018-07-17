Кабмин РФ включил в перечень площадок для госзакупок Агентство по госзаказу Татарстана

Правительство России утвердило перечни операторов электронных площадок для проведения госзакупок. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.



«В перечни включены восемь операторов электронных площадок и один оператор специализированной электронной площадки, которые соответствуют установленным единым и дополнительным требованиям», — говорится в пояснительной записке к документу.

Среди них Агентство по государственному заказу республики Татарстан. Также в перечень вошли «Единая электронная торговая площадка», «Российский аукционный дом», «ТЭК — Торг», «Электронные торговые системы», «Сбербанк — Автоматизированная система торгов», «РТС — тендер» и «Электронная торговая площадка ГПБ».

В перечень операторов специализированных электронных площадок включена «Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа».

Ранее правительство России утвердило перечень банков и операторов, которые могут участвовать в госзакупках.