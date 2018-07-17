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Кабмин РФ включил в перечень площадок для госзакупок Агентство по госзаказу Татарстана

11:55, 17.07.2018

Правительство России утвердило перечни операторов электронных площадок для проведения госзакупок. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.

«В перечни включены восемь операторов электронных площадок и один оператор специализированной электронной площадки, которые соответствуют установленным единым и дополнительным требованиям», — говорится в пояснительной записке к документу.

Среди них Агентство по государственному заказу республики Татарстан. Также в перечень вошли «Единая электронная торговая площадка», «Российский аукционный дом», «ТЭК — Торг», «Электронные торговые системы», «Сбербанк — Автоматизированная система торгов», «РТС — тендер» и «Электронная торговая площадка ГПБ».

В перечень операторов специализированных электронных площадок включена «Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа».

Ранее правительство России утвердило перечень банков и операторов, которые могут участвовать в госзакупках.

ОбществоВласть Татарстан
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