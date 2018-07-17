Правительство утвердило перечень банков и операторов для участия в госзакупках

Правительство России утвердило перечень банков и операторов, которые могут участвовать в госзакупках. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.



«Утвержден перечень банков, в которых участники закупок будут открывать специальные счета для внесения денежных средств в обеспечение заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг и проведение конкурсных процедур. Это необходимо для обеспечения надлежащей степени защиты этих денежных средств», — говорится в пояснительной записке к документу.

Подписанным распоряжением правительство утвердило перечень из 18 банков, соответствующих установленным требованиям. Среди них Сбербанк, Банк ВТБ, «Газпромбанк», «Россельхозбанк», «Альфа-банк», «Московский кредитный банк», банк «ФК Открытие», «Райффайзенбанк», «Росбанк», «Всероссийский банк развития регионов», «Промсвязьбанк», «Россия», Банк «Санкт-Петербург», «Совкомбанк», «Российский национальный коммерческий банк», «Росевробанк», ОТП Банк и «Юникредит».

Отмечается, что принятые решения необходимы для обеспечения надлежащей степени защиты денежных средств, размещаемых участниками закупок на специальных счетах в целях обеспечения заявок для проведения конкурсных процедур.