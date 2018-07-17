В «Яндексе» обнаружили пользовательские паспорта, билеты и данные о банковских платежах

В поисковой выдаче «Яндекса» оказались личные данные россиян, среди них — сканы паспортов, данные о банковских платежах, билеты на самолеты и поезда. Это обнаружил один из пользователей, эксперт по работе с поисковыми системами Павел Медведев.



По его словам, с помощью «Яндекса» можно получить персональную информацию граждан с сайтов Сбербанка и ВТБ, департамента транспорта Москвы и агрегатора билетов Trip.com, передает «Коммерсант».

При этом «Яндексе» заявили, что поисковый робот индексирует только те документы, которые не запрещены при помощи специального файла. Эксперты отмечают, что поисковики могут быть отчасти ответственны за подобные инциденты.

«Владельцы сайтов просто не понимают сам процесс индексирования и поэтому неправильно расставляют эти файлики robots.txt, которые должны лежать в определенных директориях. Естественно, поисковые машины, когда обращаются к каким-то директориям на сайте, думают, что можно просто индексировать все подряд, и добираются до тех файлов, до которых могут дотянуться», — пояснил специалист отдела технического сопровождения продуктов ESET Russia Борис Соболев.

Ранее в поисковой выдаче «Яндекса» оказались документы пользователей сервиса Google Docs.