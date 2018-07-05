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Пароли и отчеты из Google Docs нашли в «Яндексе»

01:48, 05.07.2018
Пароли и отчеты из Google Docs нашли в «Яндексе»
Фото: pixabay.com

В поисковой выдаче «Яндекса» оказались документы пользователей сервиса Google Docs.

Отмечается, что документы не были защищены настройками приватности — это означает, что их создатель разрешил просмотр (или даже редактирование) всем, у кого есть нужная ссылка. Google и сам индексирует доступные всем документы из сервиса, передает «Медуза».

Напомним, ранее СМИ сообщили об утечке данных более 3 миллионов пользователей Facebook. Кроме того, Facebook Inc за последние 10 лет заключила соглашения с как минимум 60 компаниями о предоставлении доступа к персональным данным пользователей соцсети.

ТехнологииIT
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