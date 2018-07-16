Хоккеисты «Салавата Юлаева» отправились на сбор в Виерумяки

Хоккеисты ХК «Салават Юлаев» 16 июля вылетели в Финляндию, где в течение двух недель (с 16.07 по 27.07) будет проходить учебно-тренировочный сбор, сообщает пресс-служба уфимцев. В рамках межсезонной подготовки команде Николая Цулыгина предстоит провести контрольный матч против челябинского «Трактора» (26.07).

В составе делегации «Салавата Юлаева» в Виерумяки отправилось 34 игрока (защитник Григорий Панин присоединится к команде после того, как долечит ОРВИ):