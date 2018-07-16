Хоккеисты «Салавата Юлаева» отправились на сбор в Виерумяки
Хоккеисты ХК «Салават Юлаев» 16 июля вылетели в Финляндию, где в течение двух недель (с 16.07 по 27.07) будет проходить учебно-тренировочный сбор, сообщает пресс-служба уфимцев. В рамках межсезонной подготовки команде Николая Цулыгина предстоит провести контрольный матч против челябинского «Трактора» (26.07).
В составе делегации «Салавата Юлаева» в Виерумяки отправилось 34 игрока (защитник Григорий Панин присоединится к команде после того, как долечит ОРВИ):
- Вратари: Андрей Кареев, Юха Метсола, Даниил Тарасов, Иван Федотов.
- Защитники: Захар Арзамасцев, Станислав Гареев, Анатолий Елизаров, Филип Ларсен, Александр Ляхов, Илья Назаревич, Максим Осипов, Марк Рубинчик, Руслан Петрищев, Артем Сергеев, Сергей Терещенко, Кирилл Цулыгин.
- Нападающие: Антон Бурдасов, Георгий Бусаров, Эдуард Гиматов, Владимир Жарков, Александр Кадейкин, Йоонас Кемппайнен, Дмитрий Кугрышев, Глеб Кузьмин, Владислав Лукин, Максим Майоров, Вячеслав Основин, Вячеслав Солодухин, Владимир Ткачев, Линус Умарк, Артем Федоров, Тему Хартикайнен, Петр Хохряков, Артем Пименов.
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