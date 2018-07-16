Евросоюз и Китай планируют реформу ВТО

Евросоюз и Китай договорились создать совместную группу по вопросу реформирования ВТО. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по итогам переговоров в Пекине.



«Я приветствую тот факт, что ЕС и Китай договорились создать совместную группу по вопросам реформированию ВТО, и речь идет не только о том, чтобы создать группу, но и чтобы достичь результатов», — цитирует «РИА Новости» Юнкера.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял высокопоставленным чиновникам американской администрации о намерении вывести США из ВТО. До этого Россия, Китай, Индия, ЕС направили в ВТО иски для обжалования введенных США дополнительных пошлин на сталь и алюминий. Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные США при введении данной меры.