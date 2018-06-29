Новости общества

02:36 МСК
Новости раздела
Общество

Россия подала иск в ВТО из-за американских пошлин на сталь и алюминий

12:52, 29.06.2018
Россия подала иск в ВТО из-за американских пошлин на сталь и алюминий
Фото: mil.ru

Россия направила во Всемирную торговую организацию иск для обжалования введенных США дополнительных пошлин на сталь и алюминий.

«Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные США при введении данной меры», — цитирует RNS министра экономического развития Максима Орешкина.

Отмечается, что помимо России иски к США ранее направили Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия.

Ранее сообщалось, что в ответ на пошлины США Турция ввела дополнительные таможенные пошлины на американские товары.

Напомним, президент США Дональд Трамп в марте объявил о введении пошлин в отношении продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25% и 10% соответственно.

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем