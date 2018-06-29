Россия подала иск в ВТО из-за американских пошлин на сталь и алюминий

Россия направила во Всемирную торговую организацию иск для обжалования введенных США дополнительных пошлин на сталь и алюминий.

«Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные США при введении данной меры», — цитирует RNS министра экономического развития Максима Орешкина.

Отмечается, что помимо России иски к США ранее направили Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия.

Ранее сообщалось, что в ответ на пошлины США Турция ввела дополнительные таможенные пошлины на американские товары.

Напомним, президент США Дональд Трамп в марте объявил о введении пошлин в отношении продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25% и 10% соответственно.