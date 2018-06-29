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Трамп хочет вывести США из ВТО — СМИ

14:31, 29.06.2018
Трамп хочет вывести США из ВТО — СМИ
Фото: uk.wikipedia.org / VitaliyEUR

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял высокопоставленным чиновникам американской администрации о намерении вывести США из ВТО.

Причиной такого решения может стать давление, которое торговая организация оказывает на США, пишет Axios со ссылкой на информированные источники.

По словам Трампа, ВТО несправедливо относится к США, но поощряет Китай.

Ранее стало известно, что Россия направила в ВТО иск для обжалования введенных США дополнительных пошлин на сталь и алюминий. Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные США при введении данной меры. До России иски подали Китай, Индия, ЕС, Канада, Мексика и Норвегия.

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