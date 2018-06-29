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Илюмжинов не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента ФИДЕ

20:56, 29.06.2018
Илюмжинов не будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента ФИДЕ
Фото: скриншот youtube.com

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов не будет выдвигать свою кандидатуру на следующий срок.

«Я принял решение не выдвигать свою кандидатуру в октябре этого года на очередном Конгрессе ФИДЕ на пост президента этой организации», — сказал он.

Илюмжинов отметил, что на выборах президента организации он намерен поддержать кандидатуру Аркадия Дворковича, пишет «Интерфакс».

Ранее федерация шахмат России (ФШР) выдвинула Аркадия Дворковича кандидатом на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Выборы пройдут 3 октября в Батуми.

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