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Директора питерского фонда задержали из-за попытки отмыть 200 млн рублей через «Татфондбанк»

07:53, 13.07.2018
Директора питерского фонда задержали из-за попытки отмыть 200 млн рублей через «Татфондбанк»
Фото: realnoevremya.ru

В Санкт-Петербурге начали рассматривать уголовное дело в отношении директора НКО «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Санкт-Петербурга» Рифата Исляева.

Он подозревается в попытке вывести 200 млн рублей через «Татфондбанк» незадолго до отзыва у банка лицензии. Свои действия от правления организации мужчина скрыл. Теперь в фонде считают, что Исляев сделал это намеренно, зная о финансовых показателях банка.

Если суд признает, что Исляев злоупотребил полномочиями, то ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее конкурсный управляющий банка добивался отмены очередной операции по выводу средств со счета «Татэнергосбыта».

ЭкономикаБанки Татарстан
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