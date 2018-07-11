Бельгийские фанаты устроили беспорядки после поражения своей команды на ЧМ-2018

Фанаты сборной Бельгии устроили беспорядки в Брюсселе после поражения национальной команды страны в полуфинале чемпионата мира — 2018 от Франции (0:1), сообщает Sport24.ru.



По данным RTBF, инцидент произошел на площади Мируар на северо-западе города, где был установлен большой экран для просмотра матчей мундиаля.

После окончания полуфинальной игры собравшиеся фанаты начали переворачивать столы местных кафе. Затем болельщики устроили массовую драку, после чего на площадь были вызваны полицейские наряды. В общей сложности прибыло около 120 стражей порядка. Они заблокировали всю территорию, в том числе две станции метро. Фанаты закидали сотрудников правопорядка камнями, в результате чего одна сотрудница была ранена.