Франция стала первым финалистом ЧМ-2018

Сборная Франции обыграла команду Бельгии в полуфинале чемпионата мира по футболу — 2018.



Игра проходила в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 1:0. Единственный гол забил на 51-й минуте Самюэль Юмтити после угловой передачи Антуана Гризманна.

Завтра, 11 июля, после игры Англии и Хорватии определится второй финалист чемпионата.

Ранее искусственный интеллект Microsoft предсказал, что победителями полуфиналов чемпионата мира по футболу станут Франция и Англия.