Франция стала первым финалистом ЧМ-2018
Сборная Франции обыграла команду Бельгии в полуфинале чемпионата мира по футболу — 2018.
Игра проходила в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 1:0. Единственный гол забил на 51-й минуте Самюэль Юмтити после угловой передачи Антуана Гризманна.
Завтра, 11 июля, после игры Англии и Хорватии определится второй финалист чемпионата.
Ранее искусственный интеллект Microsoft предсказал, что победителями полуфиналов чемпионата мира по футболу станут Франция и Англия.СпортФутбол
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