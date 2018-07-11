Ассоциацию компаний розничной торговли возглавил экс-замглавы МЭР

Бывшего замглавы министерства экономического развития России Сергея Белякова избрали председателем президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) на внеочередном общем собрании ее членов.



Беляков во главе АКОРТ займется развитием и укреплением саморегулирования в отрасли, помощью в совершенствовании контрольно-надзорной деятельности и повышением эффективности нормативного и правового регулирования в розничной торговле, передает «Коммерсантъ».

В АКОРТ входят представители торговых сетей «Азбука Вкуса», «Ашан», «Дикси», «Лента», «М.Видео», «Магнит», Billa, DNS, Metro, X5 Retail Group и других.

Беляков занимал пост замглавы МЭР в 2012—2014 годах и был уволен «за нарушение закона о госслужбе». В настоящее время он возглавляет Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов и Национальную ассоциацию агентств инвестиций и развития.