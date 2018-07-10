Сигареты и пиво стали лидерами по объему продаж на рынке повседневных товаров

Табак, пиво, водка, молоко и растворимый кофе вошли в пятерку крупнейших в денежном выражении категорий рынка повседневных товаров (FMCG). Такие данные приводятся в исследовании рынка аналитической компании Nielsen.



Сигареты обеспечили 14,4% от товарооборота всего рынка повседневных товаров.

«Помимо табачных изделий в пятерку крупнейших по объему выручки товарных категорий также вошли пиво с долей 8,7%, водка — 6,3%, пастеризованное молоко — 2,5% и растворимый кофе — 2,2%», — передает ТАСС со ссылкой на компанию.

Согласно данным Nielsen, общий оборот FMCG-рынка в 2017 году вырос на 3,3%, при этом объем продаж табачной категории за прошедший год вырос на 5,21%.

«Сигареты — не только главный драйвер денежных поступлений в розничной торговле, но и второй по величине источник доходов бюджета РФ после нефтегазовой отрасли», — заявил генеральный менеджер JTI Россия Дин Гилфиллан.

Ранее Минздрав РФ предложил ввести эконалог на производство сигарет. Однако их коллеги из Минприроды предположили, что он станет двойной нагрузкой на производителей сигарет, которые уже платят экологические сборы.

