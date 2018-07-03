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Эконалог станет двойной нагрузкой на производителей сигарет — Минприроды

00:24, 03.07.2018
Эконалог станет двойной нагрузкой на производителей сигарет — Минприроды
Фото: pixabay.com

Минздрав РФ предложил ввести эконалог на производство сигарет. Однако их коллеги из Минприроды предположили, что он станет двойной нагрузкой на производителей сигарет, которые уже платят экологические сборы.

«Производители и импортеры сигарет в России уже платят экосбор. Средства от него направляются на строительство мусороперерабатывающих мощностей», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

В министерстве также отметили, что это может стать дополнительной нагрузкой на производителей сигарет.

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