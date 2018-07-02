В России предложили ввести экологический налог на сигареты

Министерство здравоохранения Российской Федерации выступило с предложением ввести в стране экологический налог на сигареты. Письмо с соответствующей инициативой направлено в Минприроды.

В нем поясняется, что выбрасываемые окурки от сигарет наносят вред природе. Они являются токсичными из-за применяемых при выращивании и обработке табака «пестицидов и нефтепродуктов», передает «Коммерсант».



Ведомство также указывает на опыт США и африканских стран, где с каждой пачки взимают до $0,75 «мусорного» налога. Доведение акцизов до европейского уровня, по расчетам Минздрава, может принести в бюджет до 800 млрд рублей. При этом конкретная сумма налога не называется.

В Минприроды отметили, что производители и импортеры сигарет в РФ по законодательству уже занимаются самостоятельной переработкой отходов или платят экологический сбор.



Напомним, что в России с 1 июля на 10% выросли акцизы на сигареты.