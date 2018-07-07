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Бывший глава администрации Хамитова выдвинут на выборы в Курултай от «Патриотов России»

15:20, 07.07.2018
Бывший глава администрации Хамитова выдвинут на выборы в Курултай от «Патриотов России»
Фото: ru.wikipedia.org / ZUFAr

Бывший руководитель администрации главы Башкирии Владимир Нагорный выдвинут в качестве кандидата на предстоящие выборы в Госсобрание Башкирии шестого созыва от партии «Патриотов России».

«Я счел возможным принять предложение и баллотироваться от партии «Патриоты России». Как любой кандидат, идущий в законодательный орган, ставлю задачу, прежде всего, формулировать какие-то законодательные акты, касающиеся той или иной территории, которые способствуют улучшению жизни граждан», — прокомментировал свое участие в выборах Нагорный.

Отмечается, что на предстоящих выборах в Курултай «Патриоты России» рассчитывают на 30 депутатских мандатов из 110, сообщает портал gorobzor.ru.

Напомним, что в июне Нагорный покинул пост руководителя администрации главы РБ. На днях появилась информация, что он ведет переговоры с руководством отделения «Патриотов России» для участия в выборах в Курултай.

ОбществоВласть Башкортостан
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