Великобритания обвинила Россию в причастности к гибели женщины от «Новичка»

Великобритания на официальном уровне обвинила Россию в причастности к гибели гражданки Великобритании Дон Стерджес после отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок» 4 июля.



«Реальность такова, что Россия совершила нападение на британской земле, которое привело к смерти гражданки Великобритании. Полагаю, что весь мир присоединится к нам в осуждении этого деяния», — приводят «Ведомости» слова министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона.

При этом неясно, что имел в виду Уильямсон под «нападением» — новый инцидент 4 июля или отравление Скрипалей.

Ранее в полиции Британии заявили об отравлении «Новичком» двух человек. Они были обнаружены в бессознательном состоянии в британском Эймсбери, неподалеку от места, где были отравлены Скрипали. Позднее в больницу Солсбери попал сотрудник полиции, имеющий отношение к расследованию этого дела.

