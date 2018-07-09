Отравленная в британском Эймсбери женщина скончалась

Женщина, отравившаяся нервно-паралитическим веществом в городе Эймсбери в Британии, умерла. Об этом сообщается на сайте полиции Великобритании.

«Детективы начали расследование убийства после того, как женщина, которая была отравлена нервно-паралитическом агентом „Новичок" в Эймсбери, умерла в госпитале этим вечером» — говорится в сообщении Скотланд-Ярда.



Ею оказалась 44-летняя Дон Стерджесс из деревни Даррингтон. 45-летний мужчина, который также отравился и был найден в бессознательном состоянии рядом со Стерджесс, остается в критическом состоянии в госпитале.

Ранее в полиции Британии заявили об отравлении «Новичком» двух человек. Они были обнаружены в бессознательном состоянии в британском Эймсбери, неподалеку от места, где были отравлены Скрипали. Позднее в больницу Солсбери попал сотрудник полиции, имеющий отношение к расследованию этого дела.