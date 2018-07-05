Полиция Британии заявила об отравлении «Новичком» двух человек рядом с Солсбери

В полиции Британии заявили о еще двух пострадавших от «Новичка».

По их данным, два человека, которых в субботу обнаружили в бессознательном состоянии в британском Эймсбери, были отравлены именно этим нервно-паралитическим веществом.

Мужчину и женщину в возрасте около 40 лет нашли 30 июня в частном здании на Магглтон-роуд в Эймсбери, в 10 милях от Солсбери, сообщает «Дождь».

Напомним, экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили 4 марта в Солсбери. По данным властей Великобритании, на месте обнаружили следы советского вещества «Новичок», а устроила отравление Россия.

