Расследующий отравление в Эймсбери полицейский попал в больницу

В больницу Солсбери попал сотрудник полиции, имеющий отношение к расследованию дела об отравлении двух человек в соседнем городе Эймсбери.

Он госпитализирован с подозрением на отравление нервно-паралитическим веществом, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные телеканала «Скай Ньюс».

По информации «РИА Новости», полицейский обратился в больницу Great Western Hospital в Суиндоне. Позже его перевели в больницу в Солсбери, в которой можно провести необходимые специализированные анализы.

Ранее в полиции Британии заявили об отравлении «Новичком» двух человек. По данным правоохранительных органов, они были обнаружены в бессознательном состоянии в британском Эймсбери, неподалеку от места, где были отравлены Скрипали.

