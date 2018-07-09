В Великобритании назначили нового министра по делам Brexit

В Великобритании назначили нового министра по вопросам выхода страны из состава Европейского союза (Brexit). Им стал Доминик Рааб, ранее занимавший пост министра по делам жилищного строительства.

Как сообщает канцелярия премьер-министра Терезы Мэй, кандидатуру Рааба на данный пост утвердила королева Великобритании Елизавета II.

Накануне бывший министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис подал в отставку.

Ранее СМИ сообщили, что крупнейший спонсор Brexit встречался с российским послом 11 раз. В МИД РФ назвали это «очередным бредом».