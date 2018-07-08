Крупнейший спонсор Brexit встречался с российским послом 11 раз

Аррон Бэнкс, больше всех пожертвовавший на кампанию по выходу Великобритании из Евросоюза, как минимум 11 раз встречался с послом России Александром Яковенко.



Встречи прошли в период перед референдумом и в течение двух месяцев после него, сообщает The Guardian. Кроме того, российское посольство сделало еще четыре приглашения, но непонятно, были ли они приняты.

При этом два последних года Бэнкс утверждал, что встречался с российским послом только один раз во время «ланча с выпивкой». Предположительно, финансы на кампанию Brexit привлекли посредством сделки по продаже части российской фирмы «Алроса» американским инвесторам.

Отмечается, что Бэнкс появился на политической арене в 2014 году. Тогда бизнесмен пожертвовал 1 млн фунтов стерлингов партии Ukip, которая выступала за выход Великобритании из ЕС. Позже он сблизился с лидером партии Найджелом Фараджем и принял участие во встрече с президентом США Дональдом Трампом в 2016 году.