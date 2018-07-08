Захарова назвала «очередным бредом» информацию о встречах спонсора Brexit с послом России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью издания The Observer о тайных встречах спонсора Brexit Аррона Бэнкса с российским послом в Лондоне Александром Яковенко.

«Очередной бред», — приводит слова Захаровой «Говорит Москва».

Ранее The Observer сообщило, что Аррон Бэнкс, больше всех пожертвовавший на кампанию по выходу Великобритании из Евросоюза, как минимум 11 раз встречался с послом России Александром Яковенко.

Встречи якобы прошли в период перед референдумом и в течение 2 месяцев после него. Также говорилось, что финансы на кампанию Brexit были привлечены через сделку по продаже части российской фирмы «Алроса» американским инвесторам.