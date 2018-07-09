Сердар Азмун попал в ДТП и получил повреждение подбородка

Нападающий казанского «Рубина» и сборной Ирана по футболу Сердар Азмун попал в ДТП. Об этом сообщает «Твиттер»-аккаунт Gol Bezan.

В происшествии, в котором участвовало 10 легковых и одна грузовая машина, Азмун получил повреждение подбородка. Игроку на месте оказали медицинскую помощь, позже он отказался от госпитализации. Отметим, что ДТП произошло в Иране.

Напомним, ранее Азмун, после вылета команды Ирана из чемпионата мира в России, объявил о завершении своей карьеры в сборной.

Прошедший сезон нападающий провел в «Рубине», где сыграл 28 матчей и забил 5 голов.