Самым дорогим направлением в КФУ стала англоязычная стоматология

Аналитики «Реального времени» выяснили, что самым дорогим направлением в 2018 году в КФУ стала стоматология, преподаваемая на английском языке. В 2018-м она подорожала еще на 18 тыс. рублей, до 468 тыс. рублей в год.

Похожая ситуация со специалитетом «Лечебное дело» на английском. За обучение этой специальности в текущем году придется отдать 364 тыс. рублей. В институте рост цен объяснили высокой компетенцией преподавателей, совмещенной с глубокими знаниями английского.

Для сравнения, обучение в КГМУ по этим специальностям на русском языке стоит гораздо дешевле — всего 180 тыс. рублей.

Подробнее о самых дорогих и самых дешевых направлениях обучения в казанских университетах читайте в материале «Реального времени».