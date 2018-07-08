На саратовском городском пляже обнаружено тело девочки

В Саратове на пляже «Городские пески» обнаружено тело маленькой девочки.

По предварительной версии, тело вынесло на берег, в воде оно находилось не менее суток. На место происшествия выехали полицейские и сотрудники службы спасения. На вид погибшей – около 9-10 лет, пишет «Взгляд-инфо» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На данный момент обстоятельства случившегося и личность девочки устанавливаются.

Напомним, в Саратовской области ежедневно тонут два человека. Всего с начала купального сезона в регионе погибло 28 человек.