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На саратовском городском пляже обнаружено тело девочки

16:27, 08.07.2018
На саратовском городском пляже обнаружено тело девочки
Фото: pixabay.com

В Саратове на пляже «Городские пески» обнаружено тело маленькой девочки.

По предварительной версии, тело вынесло на берег, в воде оно находилось не менее суток. На место происшествия выехали полицейские и сотрудники службы спасения. На вид погибшей – около 9-10 лет, пишет «Взгляд-инфо» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На данный момент обстоятельства случившегося и личность девочки устанавливаются.

Напомним, в Саратовской области ежедневно тонут два человека. Всего с начала купального сезона в регионе погибло 28 человек.

Происшествия
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